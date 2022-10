Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. „Le multumesc colegilor din familia noastra europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Stefan Lofven, fost premier al Suediei, ocazie cu care "a fost reafirmat sprijinul total al socialiștilor europeni pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen".

- Germania este pregatita sa devina un lider in materie de securitate europeana și trebuie sa ajunga "cea mai bine echipata forța armata" din Europa, a declarat vineri cancelarul Olaf Scholz, potrivit AFP și Euronews."Ca națiunea cu cea mai mare populație, cu cea mai mare putere economica și ca țara aflata…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar, in timp ce in orasul Koln circa doua mii de membri ai diasporei ruse au…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit, joi, la gala care celebreaza 20 de ani de la infiintarea Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane – AHK Romania, despre „meritata aderare a Romaniei la spatiul Schengen” si implicatiile pe care aceasta schimbare le va avea avea in mediul de afaceri, informeaza…

- Croația, Romania și Bulgaria, țari din Uniunea Europeana, indeplinesc toate condițiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen fara pașapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz, conform Reuters.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta anunțul cancelarului Olaf Scholz, cel care a declarat ca Romania, Croația și Bulgaria indeplinesc toate condițiile și ar trebui primite in spațiul Schengen. Ciolacu a ținut sa puncteze faptul ca Olaf Scholz este reprezentant al unui partid de stanga. Fii…

- Ministrul Afacerilor Externe s-a intalnit astazi, la Praga, cu omologul sau ceh, Jan Lipavsky. Cei doi au discutat despre implicatiile razboiului din Ucraina din perspectiva crizei alimentare asupra altor state, precum Republica Moldova, a securitatii energetice si a demersurile pentru reducerea dependentei…