Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca decizia privind stabilirea impozitelor pe proprietati a fost descentralizata catre autoritatile locale, mentionand ca trebuie sa existe o diferentiere in functie de zona, potrivit Agerpres. El a explicat, intrebat in legatura cu amendamentul senatorilor…

- Cat de haotica este guvernarea PNL-PSD se vede si din modul in care amesteca problema gazului cu energia electrica. In primul rand ar trebui sa desparta merele de pere ministrul Virgil Popescu. Energia electrica o putem produce in tara. Rezerve de gaze exista in subsolul patriei, dar exploatarea lui…

- Majorarea impozitelor pe cladiri din ianuarie 2023: Liderul PSD vorbește despre amanare, schimbare sau ”o alta soluție” Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca impozitarea proprietatilor in functie de grila notariala ar putea fi amanata sau schimbata, daca nu poate fi implementata in forma actuala,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…

- Marcel Ciolacu a declarat luni ca, dupa ce a trait in perioada comunismului, nu va cere romanilor, ca parlamentar, sa stinga becurile. Liderul PSD a mai spus și ca Romania nu se va confrunta cu lipsa energiei electrice: „Povestile ca ramane Romania fara energie sunt pentru adormit copiii, nu va ramane…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 9 septembrie, la Scoala de Vara a Tineretului Social Democrat, ca „prietena mea” Gabriela Firea va caștiga detașat alegerile din 2024 pentru Primaria Capitalei, unde se va duela cu actualul edil, Nicușor Dan.„Gabriela Firea este si colega mea, si…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in dimineața zilei de joi, 8 septembrie 2022, ca „analizam toate ipotezele care pot sa afecteze sistemul energetic romanesc”. Premierul a subliniat ca „deocamdata nu identificam riscuri”. Premierul s-a referit, astfel, la ingrijorarea ca Romania ar putea ramane fara…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marți, 6 septembrie, ca „nu-mi arde la inceput de saptamana de glumite”, in contextul in care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, afirmase ironic ca se bucura ca Rares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile.„Mie nu-mi…