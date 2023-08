Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut o convorbire telefonica cu omologul marocan, Aziz Akhannouch. Totodata, șeful guvernului a transmis mulțumiri speciale serviciilor de informații din Maroc, in privința eliberarii romanului rapit in urma cu 8 ani.

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, i-a mulțumit omologului sau marocan, Nasser Bourita, pentru rolul pe care l-au avut serviciile de informatii marocane in eliberarea lui Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso.

- Premierul Marcel Ciolacu saluta reintoarcerea in tara a cetateanului roman Iulian Gherghut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, si transmite multumiri institutiilor din Romania, dar si partenerilor externi care au facut posibil acest demers.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu

- Șeful serviciilor secrete din Ucraina, Kirilo Budanov, a fost fotografiat la Kiev. Sunt primele imagini cu oficialul ucrainen de la apariția teoriilor rusești conform carora acesta ar fi fost ucis sau ranit, relateaza The Guardian.