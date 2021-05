Maratonul Vaccinării: 16.066 de persoane vaccinate în 48 de ore Maratonul Vaccinarii Bucureștia inregistrat 16.066 persoane vaccinate in 48 de ore a anunțat Ro Vaccinare pe Facebook. Evenimentul a beneficiat de peste 1.200 de voluntari și s-a derulat in doua locuri: Sala Palatului (10.160 persoane vaccinate) și Biblioteca Naționala (5.906 persoane vaccinate). In total, la Maratonul Vaccinarii au fost 50 de fluxuri de vaccinare, iar vaccinul utilizat a fost Comirnaty produs de Pfizer, autorizat pentru toate persoanele cu varsta de peste 16 ani. Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, in parteneriat cu Colegiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

