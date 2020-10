Maratonul Internațional București a fost anulat! Sute de alergători de elită urmau să ia startul Acesta decizie nu va afecta alergatorii inscriși la cursele virtuale, care vor participa individual, in condițiile anunțate inițial, in perioada 11-18 octombrie a.c., pe traseul și in intervalul orar pe care il aleg”, spun organziatorii. ”In contextul in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in București a atins cote alarmante, de 2,28 la mia de locuitori, va informam, cu regret, ca Maratonul București trebuie sa fie anulat. Experții in sanatate publica au alertat membrii Comitetului Național pentru Situații de Urgența in privința riscului real la care se expun atleții care vin la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

