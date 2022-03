MARAMUREȘ – Fără persoane confirmate cu COVID în ultimele 24 de ore Pentru prima data dupa foarte multe zile, in Maramureș nu am avut confirmate persoane cu coronavirus. Informația a fost confirmata de catre Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care deține urmatoarele informații centralizate referitoare la situația epidemiologica: 49010 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; nu sunt persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 4665 pacienți vindecați și externați din spital; 37 pacienți internați in spital; 5 pacienți internați la ATI, un pacient este intubat; 14923 pacienți externați la cerere cu test pozitiv pana in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

