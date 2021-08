Stiri pe aceeasi tema

- O nunta plina de distractie si veselie din Muntenii de Sus, judetul Vaslui, s-a transformat intr-un subiect de barfe si scandal, dupa ce mai multi nuntasi au produs o nazdravanie penala. Aproape de miezul noptii, la 23.30, o patrula de la Politia Rutiera a oprit in centrul Vasluiului o masina din care…

- Ziua de duminica, 1 august, este una speciala pentru Florin Dumitrescu, tocmai pentru ca iși aniverseaza ziua de naștere. Insa, anul acesta, spre deosebire de ultimii trei, dis de dimineața, vedeta la de la ”Chefi la cuțite” a fost surprins de soția sa cu un cadou de-a dreptul inedit.

- Grecia intra in zona roșie de la miezul nopții. Mii de romani și-au scurtat concediul ca sa evite carantina și așteapta sa intre in țara Grecia intra in zona roșie de la miezul nopții. Mii de romani și-au scurtat concediul ca sa evite carantina și așteapta sa intre in țara Mii de romani care vin din…

- Un accident ciudat s-a produs in ultimele minute ale zilei de 12 iulie, pe Calea Victoriei din Turda, in condițiile in care nu era un trafic intens, iar șoseaua era aproape goala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o avertizare Cod galben de inundatii valabila pâna luni la miezul noptii în sase bazine hidrografice si pe râurile din Dobrogea. Conform…

- In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 2.170 de lei.La data de 28 iunie, in intervalul orar 00.00 03.00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu caracter antisocial.Activitatile…

- CJSU Cluj a emis vineri Hotararea nr. 135, prin care se prelungește intervalul orar pana la care se pot desfașura nunți și botezuri in perioada de pandemie cu Covid-19. „Incepand cu data prezentei, in Hotararea Comitetului Județean pentru Situații Cluj nr. 130 din 31.05.2021 privind stabilirea unor…

- Ploieștenii se plang ca nu pot dormi noaptea din cauza zgomotului pe care il produc motocicliștii pe arterele orașului. Un cititor al Ziarului Incomod a trimis filmari facute in weekend in care se observa mai mulți motocicliști care pleaca cu motoarele ambalate de la semafor și accelereaza…