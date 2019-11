Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica a trecut prin clipe terifiante in ultimul an si jumatate, dupa ce un individ periculos a amenintat-o. Si nu doar pe ea, ci pe intreaga sa familie. Desi Mara Banica este o femeie puternica, jurnalista s-a speriat, iar astazi cosmarul sau a luat sfarsit.

- Mara Banica și-a sarbatorit ieri ziua de naștere, iar cand spunem ”sarbatorit” ne referim la o adevarata petrecere. Invitați de seama, muzica buna și preparate pe masura, insa cel mai așteptat a fost tortul care a fost impresionat.

- Leo Iorga a murit in aceasta dimineața. Cunoscutul artist s-a stins dupa ce s-a luptat 8 ani cu cancerul. Paula Iorga i-a fost alaturi soțului ei in ultimele clipe din viața. „Este adevarat. A murit puiul meu. S-a intamplat totul brusc, am apucat sa-i aprind lumanarea. Sunt terminata, nu ma pot opri…

- „Sacrificiul”, episodul 16. Ștefan Oprea i-a facut o propunere incendiara Evei și a fost amenințat cu arma de un personaj neașteptat. Și Laviniu a suferit un șoc, dupa apariția-surpriza a unui tanar. Mario, personajul lui Dorian Popa, a incercat sa o seduca pe Lili, personajul Michaelei Prosan, și au…

- Ioana Grama traieste cea mai mare bucurie din viata sa. Vloggerita a devenit mama pentru prima data, duminica dimineata, iar intreaga viata i s-a schimbat complet. Ioana Grama visa de mult timp la aceasta zi, iar astazi, de Sfantul Dimitrie Cel Nou minunea s-a intamplat in viata ei.

- Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, „Joker” a caștigat luna trecuta Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, marele premiu al galei. Acum a ajuns și in cinematografele romanești, deci putem plonja cu toții in mintea tulbure a acestui personaj legendar. In regia talentatului Todd…

- Love my life / Imi iubesc viața - acesta este cel mai folosit hashtag de Anamaria Prodan pe Instagram. Impresara se simte binecuvantata pentru ca are un stil de viața care ii permite sa iși faca toate poftele. Practic, nu duce lipsa de nimic, atat din punct de vedere material, cat și spiritual.

- A fost una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa Denisa Botcari a decis sa renunte la viata din showbizul autohton si sa plece in strainatate. Dupa o perioada in care nu s-a mai stiut nimic despre ea, noi va aducem acum vesti proaspete.