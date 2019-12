Manufactura de Brânză de la Cund Manufactura de Branza a lui Istvan Varga din satul Cund, comuna Bahnea, județul Mureș, este locul unde laptele celor 35 de vaci Baltata Romaneasca se transforma in branzeturi maturate cu 13 arome diferite. De la cea imbibata in vin rosu pana la cea cu chili si ciocolata, cu piper verde, cu leurda, chiar si cu carbune vegetal. Culturi lactice de tip alpin Povestea Manufacturii de Branza a inceput in mai 2016, cand Istvan a produs primele roti de branza, din dorința de a produce valoare adaugata și a facilita supraviețuirea fermei parinților sai, marturiseste acesta. „Am participat la cursuri pentru… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

