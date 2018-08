Manifestaţii extrema dreaptă, Chemnitz. Reacția ONU In cursul manifestațiilor, mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist. 'Cred ca este extrem de important ca toti oficialii din Europa sa denunte acest lucru', a declarat Zeid Ra'ad Al Hussein, la o conferinta de presa la Geneva, relateaza AFP. Elementul declansator al acestor manifestatii s-a produs in weekend, cand un german a fost ucis in timpul unui conflict in orasul Chemnitz, al treilea cel mai mare oras din Saxonia. Politia a arestat doi suspecti, un sirian si un irakian, iar aceasta crima a declansat tensiunile la nivel national in jurul migrantilor. Politistii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a calificat miercuri drept "socante" manifestatiile extremei drepte impotriva strainilor din Germania, in cursul carora mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a calificat miercuri drept "socante" manifestatiile extremei drepte impotriva strainilor din Germania, in cursul carora mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist, relateaza AFP. "Cred ca este extrem…

- ”Ceea ce am vazut nu are ce caiuta in statul de drept”, a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau croat Andrej Plenkovic, la Berlin. ”Am vazut vanatori colective, am vazut ura in strada, iar asta nu are nimic a face cu statul de drept”, a insistat ea, evocand…

- Retorica anti-presa a lui Donald Trump „este foarte aproape de instigare la violenta” si ar putea duce la o autocenzura a jurnalistilor sau ca ei sa fie atacati, a declarat pentru The Guardian, Zeid Ra’ad, Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, relateaza News.ro. „Am inceput sa vedem o campanie…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut luni guvernului american sa renunte la politica prin care copii ai imigrantilor intrati ilegal pe teritoriul SUA au fost...

- Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut luni guvernului american sa renunte la politica prin care copii ai imigrantilor intrati ilegal pe teritoriul SUA au fost separati de parintii lor, denuntând-o ca ''inadmisibila''

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut luni guvernului american sa renunte la politica prin care copii ai imigrantilor intrati ilegal pe teritoriul SUA au fost separati de parintii lor, denuntand-o ca 'inadmisibila ' si 'cruda', transmite AFP. 'A crede…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut luni guvernului american sa renunte la politica prin care copii ai imigrantilor intrati ilegal pe teritoriul SUA au fost separati de parintii lor, denuntand-o ca ''inadmisibila'' si ''cruda'',…