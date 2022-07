Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill face parte in prezent din echipa lui Jannik Sinner, iar inainte de meciul Amandei Anisimova cu Simona Halep (din sferturile de la Wimbledon 2022) a participat activ la antrenamentul americancei.

- Inainte de Electric Castle, la Cluj are loc un festival de manele la un alt castel din Cluj.Este vorba despre primul festival de manele care are loc in Cluj, in comuna Camarașu, la inceputul lunii iulie.Pe scena de la ”One Festival” vor urca cei mai cunoscuți maeliști din Romania:: Nicolae Guța, JADOR…

- Concertul de manele al lui Florin Salam a adus amenzi uriașe. Manelistul, Prințesa de Aur și Luis Gabriel au susținut un concert de zile mari, concert cu numele „Fara dedicații”. Evenimentul mare a avut loc miercuri seara, la Piața Obor.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca spera ca Ucraina sa poata sa gazduiasca editia de anul viitor a concursului Eurovision si ca poporul ucrainean „merita sa aiba” aceasta competitie pe teritoriul sau, informeaza DPA. BBC poarta in prezent negocieri cu Uniunea Europeana de Radio si Televiziune…

- Majorarea tarifelor la calatoria cu transportul public in Chisinau era inevitabila, insa sugestia municipalitatii pentru locuitorii orasului este sa opteze pentru abonamente. O spune primarul general al Chisinaului, Ion Ceban, noteaza IPN.

- Mai mulți barbați din Ciorani (Prahova) au deshumat din cimitirul din localitate trupul unei femei, apoi s-au distrat pe ritmuri de manele, mimand scene de dans cu scheletul acesteia, scrie Observatorul Prahovean . In urma imaginilor publicate pe Tik-Tok, Poliția a anunțat o ancheta. Potrivit publicației…

- Artistul roman WRS, care s-a calificat in finala Eurovision Song Contest 2022, va intra in concurs in prima parte a show-ului de sambata de la Torino. Reprezentantul Romaniei a incantat joi seara publicul prezent in Arena Pala Olimpico. Alaturi de el au fost mama si sora, care se declara extrem de mandre…