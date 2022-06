Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare a decis ieri lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice de „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro „Pachetul cuprinde: Amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care se confrunta cu dificultați financiare din cauza crizelor…

- Orice casino online nou, pentru a se remarca pe piața, ofera o serie de bonusuri și promoții cat mai atractive, atat membrilor fideli, cat și clienților nou-veniți. Care sunt insa cazinourile recent aparute pe piața și ce oferte active au acestea in prezent? Deși aceasta industrie este una foarte prolifica,…

- Atunci cand achiziționezi o mașina, trebuie sa te gandești și la asigurarea acesteia. Asigurarea RCA reprezinta o asigurare obligatorie pentru proprietarii de mașini din Romania destinata sa acopere cheltuielile in cazul daunelor provocate de catre vehiculul asigurat, terților (altor vehicule, obiecte,…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Cateva poze fixate pe o perdea neagra – așa arata intr-o fotografie devenita virala in mediul online standul de “promovare” al Romaniei la Targul Internațional de Turism din New York.Șase reprezentanți ai Romaniei s-au fotografiat pe un fundal in care troneaza mesajul “Exploreaza Gradina Carpatica”.…

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- Peste 8.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 13,2% fata de ziua precedenta, au anunțat, sambata dimineața, oficialii Poliției de Frontiera. „In data de 25.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.945 de persoane,…

- Polițiștii trebuie sa garanteze siguranța refugiaților care ajung in Romania, raman aici ori se afla in tranzit și sa arate „toleranța zero” fața de infractori. Acesta este mesajul transmis polițiștilor de președintele Klaus Iohannis, vineri, de Ziua Poliției. Mesajul a fost postat pe site-ul Administrației…