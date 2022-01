Azi, la zi de aducere aminte, va spun o istorie inedita si frumoasa. Una pe care n-ati mai auzit-o si n-ati mai aflat-o altundeva. Despre Alexandru Ioan Cuza. Si, in acelasi timp, despre Caragiale. Am aflat-o la o documentare in comuna Ion Luca Caragiale, fosta Haimanale, din judetul Dambovita, cand incercam sa scormonesc prin urmele lasate de Caragiale in acea localitate si are, cum ziceam, legatura cu Cuza. „Ocna sa se faca de azi acest sfant lacas” Ion Luca Caragiale a fost al intregii natii, a fost al Ploiestiului si al ploiestenilor, in mod special, dar a fost si al unei mici localitati,…