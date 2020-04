Managementul crizei în vremea COVID-19: principalele coordonate ale crizei și impactul izolării sociale In sens metaforic, criza ne arata, din cand in cand, cel mai adesea impotriva voinței noastre, ca viața este periculoasa, dar și ca viața are prioritate. Și chiar daca nu ne place deloc confruntarea cu ea, pentru ca ne forțeaza dintr-o data, așa cum se intampla și acum, schimbarea radicala a status-quo-ului, criza face parte integranta din viața noastra. Existența noastra individuala și sociala n-ar putea fi conceputa in lipsa crizelor, care joaca rolul unor variabile extrem de valoroase din tot ceea ce suntem astazi și din ceea ce vom deveni maine. Din acest motiv, putem caracteriza… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

