Mamele vor putea merge la film însoțite de bebeluși Proiect inedit intr-un cinematograf din Romania, care-și propune sa organizeze o serie de proiecții speciale de film la care sa poata fi prezente mamele cu bebeluși. Proiectul este inițiat de Cinematograful Victoria din Timișoara , care a anunțat ca va organiza o serie de proiecții speciale de film la care sa poata fi prezente mamele cu bebeluși. Reprezentanții cinematografului au transmis ca prezența unui nou membru in familie nu trebuie sa insemne neaparat renunțarea la numeroase activitați preferate, precum mersul la film. La momentul actual, aceștia lucreaza la identificarea unui orar potrivit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cinema Victoria și-a propus sa vina in intampinarea mamelor care vor sa vizioneze diferite proiecții, intr-un mediu sigur, alaturi de bebelușii lor, organizand evenimente special dedicate lor. Momentan se lucreaza la identificarea unui orar potrivit.

