Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a prefațat duelul „tricolorilor” mici cu Malta U21. Malta U21 - Romania U21 se joaca marți, 8 septembrie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO X. „Briliantul” a debutat cu dreptul pe banca echipei…

- Sepsi Sf. Gheorghe primește vizita vicecampioanei din sezonul trecut, Craiova. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro de la ora 18:00, televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look. Vezi AICI programul etapei #1 din noul sezon 2020-2021! SEPSI - CRAIOVA, liveTEXT de la 18:00 Click AICI pentru live+statistici!…

- Lyon și Bayern Munchen se intalnesc in a doua semifinala a acestui sezon de Liga Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Caștigatoarea partidei o va infrunta pe - in finala Ligii, care…

- CFR Cluj a primit acordul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne pentru a decola catre Malta. Zborul clujenilor va decola la ora 11:00. Acordul MAI a venit in urma cu puține momente, cu doar doua ore inainte de decolare.Campioana CFR Cluj a intampinat mari dificultați…

- CFR Cluj intampina mari dificultați in a parasi Romania și risca sa piarda la masa verde meciul cu Floriana de miercuri, din turul I al preliminariilor Champions League! Din cauza unor restricții de ultim moment anunțate de autoritațile din Romania, delegația campioanei nu poate decola spre Malta! Miercuri,…

- Atalanta - PSG este primul duel din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Poli Iași și Chindia Targoviște se intalnesc intr-un duel din etapa cu numarul 13 a play-outului Ligii 1. Meciul va incepe la 14:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul și rezultatele etapei #13 in play-out Poli Iași…

- FCSB primește vizita lui CFR Cluj intr-un meci din etapa cu numarul 8 a play-off-ului Ligii 1. Meciul va incepe la 21:45 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. ...