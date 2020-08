Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie vest-africana a sosit sambata la Bamako, unde a avut o scurta intrevedere cu liderii juntei care l-au rasturnat de la putere pe presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Turcia a dat lovitura cu noua descoperire a zacamantului de gaze…

- Reprezentanti ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) s-au putut vedea joi cu presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si alte personalitati plasate in detentie de junta la putere in Mali, un responsabil al acesteia afirmand vineri ca ministrul economiei si secretarul particular al sefului statului…

- Opoziția din Mali s-a felicitat miercuri pentru lovitura de stat, estimând ca a ”desavârșit” lupta pentru obținerea plecarii președintelui Ibrahim Boubacar Keita și spune ca este gata sa lucreze cu junta la elaborarea unei tranziții politice, relateaza AFP.Coaliția de opoziție…

- Un scaun de birou, un dozator de apa si un stand pentru televizor s-au numarat printre obiectele sustrase din locuinta ministrului justitiei Kassoum Tapo, potrivit inregistrarilor video postate pe social media si a caror localizare a fost autentificata de un corespondent al Reuters. Presedintele…

- Presedintele statului Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a demisionat dupa ce a fost retinut marti de armata, potrivit presei locale, citeaza BBC.Intr-o interventie televizata, Keita a spus ca dizolva Parlamentul si Guvernul. „Nu vreau sa fie varsat sange pentru a ramane la putere”, a adaugat el.…

- "Putem sa va spunem ca președintele și premierul sunt sub controlul nostru. L-am arestat la el" , a declarat acest militar, care a preferat anonimatul. "IBK și premierul sau se afla intr-un vehicul blindat in drum spre Kati", tabara militara din periferia Bamako unde a inceput revolta militarilor,…

- Presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat, a declarat unul dintre liderii rebeliunii, in timp ce soldatii au fraternizat cu manifestantii care cer de luni de zile plecarea sefului statului, relateaza AFP."Putem…

- Președintele Mali, Ibrahim Boubacar Keita, și premierul Boubou Cissé au fost arestați marți seara în Bamako de militari, a declarat pentru AFP unul dintre liderii revoltei."Putem sa va spunem ca președintele și premierul sunt sub controlul nostru. L-am arestat la el" (la…