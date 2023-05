Stiri pe aceeasi tema

- *** ECOPROIECT SRL angajeaza: ARHITECT, INGINER construcții civile și respectiv persoana cu studii medii și care are cunoștințe de intocmire memorii și documentații avize de specialitate. Persoana de contact, ing. Otilia Hendea 0740133794 *** SC Brantner Environment SRL angajeaza casier-incasator. Curriculum…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate - o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN.

- Ford intenționeaza sa elimine 3.800 de locuri de munca in domeniul dezvoltarii de produse și al administrației in Europa in urmatorii trei ani, a anunțat marți compania, invocand creșterea costurilor și necesitatea unei structuri mai ușoare, scrie Reuters.

- ”Tranzitia spre modelul economic cu emisii zero poate proteja piata muncii de riscurile asociate schimbarilor climatice si poate crea pana la 300 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2050”, arata studiul Deloitte ”Work toward net zero: The rise of the Green Collar workforce in…

