Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu primele declarații privind intrevederea cu șeful-adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Dmitrii Kozak. Potrivit șefei statului, Kozak s-a aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, transmite știri.md La…

- Președinta țarii Maia Sandu se va intilni, pe 11 august, cu șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, care va intreprinde o vizita de lucru la Chișinau. Potrivit șefei statului, la ședința vor fi prezenți și vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe…

- Miercuri, 11 august, la Chișinau se va afla, intr-o vizita de lucru, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, a anunțat astazi Ministerul de Externe. Analiștii politici de la Chișinau vorbesc despre faptul ca aceasta vizita este una de documentare, in cadrul careia…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a avut prima intrevedere cu ambasadorul Rusiei in R. Moldova, Oleg Vasnetov. Intalnirea s-a petrecut luni, 9 agust, la trei zile de la investirea in functie a noului Guvern.

- Viceprim-ministrul, ministru al afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a purtat, imediat dupa investire, o convorbire telefonică cu Bogdan Aurescu, ministru al afacerilor externe al României, dar și cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba. Ambii diplomați straini i-au adresat felicitari…

- Nicu Popescu revine in funcția de ministru de Externe, iar Ministerul de Interne va fi condus de Ana Revenco, consilierul prezidențial in domeniul apararii și securitații naționale. Totodata, in Guvernul condus de Natalia Gavrilița vor aparea ministere noi, au confirmat sursele Jurnal TV, transmite…

- Nicu Popescu revine in funcția de ministru de Externe, iar Ministerul de Interne va fi condus de Ana Revenco, consilierul prezidențial in domeniul apararii și securitații naționale. Totodata, in Guvernul condus de Natalia Gavrilița vor aparea ministere noi, au confirmat sursele Jurnal TV…

- Ministrul de Externe al Romaniei a declarat, aflandu-se cu o vizita oficiala la Chișinau, ca a revenit cu bucurie in R. Moldova, intr-un moment crucial pentru dezvoltarea statului, precum și pentru evoluția relațiilor bilaterale moldo-romane. Potrivit lui Aurescu, urmare a rezultatelor alegerilor…