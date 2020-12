Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a preluat oficial mandatul prezidential in timpul unei ceremonii de investitura care a avut loc la Palatul Republicii, in cadrul unei sedinte solemne comune a Parlamentului si Curtii Constitutionale. „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea…

- Rusia este gata sa-si retraga trupele din regiunea transnistreana, inclusiv misiunea sa de pacificare, insa doar dupa ce va fi gasita o solutie pasnica pentru conflictul inghetat de pe Nistru, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Deschide.md si IPN.md, citate de Agerpres.Vladimir…

- In finalul manifestatiei desfasurate duminica in centrul Chisinaului in semn de protest fata de modul in care deputati socialisti si cei din Platforma "Pentru Moldova' au votat joi mai multe legi controversate, a fost aprobata o rezolutie prin care se solicita demisia urgenta a guvernului condus…

- Chisinau, 3 dec /Agerpres/ - Planul socialistilor de a trece Serviciul de Informatii al Republicii Moldova (SIS) din subordinea presedintelui in cea a legislativului, plus alte cateva proiecte legislative controversate precum acordarea unui statut special limbii ruse si anularea legii antipropaganda…