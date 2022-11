Stiri pe aceeasi tema

- Conferința TEDxWomen Cornisa Targu Mureș va avea loc sambata, 5 noiembrie, de la ora 15.00, la Centrul Cultural "Mihai Eminescu" din Targu Mureș și are, printre invitați, nume de prima marime ale vieții publice din Romania: Maia Morgenstern, actrița, Elena Lasconi, primar, Elena Lotrean, fondatoarea…

- Duminica, 2 octombrie 2022, de la ora 15.00, sarbatorim, la TVR2, patru ani de existenta ai emisiunii Drag de Romania mea! Si inceputul celui de-al noualea sezon cu momente unice. Paul Surugiu Fuego a fost invitat la Ora de Știri.

- Este sarbatoare mare in familia Simonei Halep. Jucatoarea de tenis implinește 31 de ani și mesajele de felicitare au inceput deja sa apara de la primele ore ale zilei. Pentru sportiva noastra ultimul an a fost destul de agitat. S-a gandit la retragere, a divorțat, a caștigat doua turnee, dar a și pierdut…

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- UZPR deplange trecerea la cele vesnice a cunoscutului jurnalist, publicist si diplomat Neagu Udroiu. Conform unui comunicat al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, fost director general al Agentiei nationale de presa AGERPRES si ambasador al Romaniei, Neagu Udroiu a fost, inainte de toate,…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 1 ianuarie – 30 august, la nivel national, au fost inregistrate 2.878 de accidente din care au soldat 1.029 de decese si ranirea grava a altor 2.258 de persoane. Comparativ cu aceeasi perioada din anul 2021, sursa citata de Monitorul Cluj, arata ca au fost…

- Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Artista se numara printre vedetele extrem de rezervate cu privire la viata privata. A marturisit adesea ca nu are iubit pentru ca are ghinion in dragoste.Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Este una dintre cele mai voci din Romania, motiv pentru care se bucura…