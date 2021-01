Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban, participa, duminica, la evenimentele desfasurate cu prilejul aniversarii a 162 ani de la Unirea Principatelor Romane. Ludovic Orban va fi prezent la manifestarile organizate la Focsani, care vor incepe in jurul orei 12,45.…

- Dupa nici trei saptamani de la investire, numai 25% dintre romanii chestionați de IRES cred ca actualul guvern va performa mai bine decat guvernul Orban și 58% cred ca Guvernul Cițu nu va rezista patru ani. Sondajul de opinie a fost efectuat in perioada 7-8 ianuarie, pe un eșantion de 1.030 de persoane,…

- Tur de forta in cele doua camere ale Parlamentului. Noua alianta guvernamentala a trecut lejer de primele doua teste de vot din parlament, Anca Dragu si Ludovic Orban fiind alesi presedinti ai Senatului si, respectiv Camerei Deputatilor. Potrivit calendarului pe care si l-au fixat liderii coalitiei,…

- Coaliția de guvernare PNL-USR PLUS-UDMR și-a impus oamenii in fruntea celor doua Camere ale Parlamentului. Liderul liberal, Ludovic Orban, a caștigat președinția Cemerei Deputaților in fața contracandidatului sau, Alfred Simonis de la PSD. Orban a adunat 179 de voturi fața de 110 ale lui Simonis. Ședința…

- Nicoleta Dumitrescu Au trecut zile bune de la scrutinul din 6 decembrie, dar liderii partidelor care au reușit sa treaca de psihologicul prag electoral par ca inca mai scotocesc prin sacii in care s-au aflat buletinele de vot, doar-doar vor mai gasi vreunul ratacit și sa și-l atribuie, ca sa demonstreze…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat ca discutiile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, informeaza Agerpres. "In cadrul…

- „Pensiile speciale uriase, unele de 60-70.000 de lei pe luna, vor fi platite in continuare, prin grija CCR. Pana cand? Nu se stie. La cinci luni de la adoptarea in Parlament, legea privind impozitarea pensiilor speciale nu doar ca nu a intrat in vigoare, dar nici macar nu a trecut de filtrul Curtii…