La propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența din Cluj, Timiș și Salaj, secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a semnat ordinele de carantinare zonala pentru mai multe localitați. Localitațile care vor intra in carantina pentru 14 zile, incepand de joi, 5 noiembrie, sunt: Gherla din județul ClujBecicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbravița, Fibiș, Ghiroda, Giroc, Moșnița Noua, Pesac, din județul TimișZalau, Cehu Silvaniei, Jibou din județul Salaj