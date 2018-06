Mai multe companii promit clientilor reduceri dupa condamnarea lui Liviu Dragnea in prima instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept "o executie in masa" sentinta in dosarul "DGASPC Teleorman". "Ieri am asistat la o executie in masa. A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea", a declarat Dragnea, dupa sedinta Comitetului…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna sustine ca, prin condamnarea lui Liviu Dragnea, justitia din Romania a aratat ca nu poate fi ingenuncheata. "Azi ICCJ e lebada neagra a PSD", sustine Pruna care remarca faptul ca judecatorii care l-au condamnat pe Dragnea sunt tot cei care l-au achitat…

- Lia Olguța Vasilescu, despre condamnarea liderului PSD: ”Nu sangereaza numai Liviu Dragnea, ci și partidul. Nu ne sperie nimic”, a spus ministrul Muncii, la Romania TV, joi seara.”Eu sper ca lui Liviu Dragnea nu i se inmoaie genunchii, asa cum a fost cu un premier care a demisionat din functie, lasand…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, considera ca cei care cer demisia liderului partidului, Liviu Dragnea, inainte de pronuntarea unei decizii finale 39; 39;incalca grav Constitutia Romaniei, Directivele Europene si standardele Comisiei de la Venetia, care garanteaza toate prezumtia…

- "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea Camerei Deputatilor dupa ce a primit aceasta condamnare, chiar si in prima instanta. PSD-ul trebuie sa se trezeasca din fundatura in care a intrat si sa renunte, fara ezitare, sa mai stea la mana unui politruc care vrea cu orice pret toata puterea. Romania…

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, afirma ca Liviu Dragnea nu mai trebuie sa ramana in fruntea Camerei Deputatilor dupa condamnarea primita in dosarul "DGASPC Teleorman", chiar daca decizia este in prima instanta, intrucat "in politica toate au o limita". "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea…

- Amanarea pronunțarii sentinței in procesul lui Liviu Dragnea privind angajarea a doua membre PSD la DGASPC Teleorman sporește suspiciunile ca sentința va fi una politica, avertizeaza jurnalistul Ion Cristoiu pe blogul sau. "Atat achitarea, cat și condamarea vor produce in PSD un cutremur.…