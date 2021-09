Magnus cum laudae! Danezul Cort a obtinut a treia victorie de etapa in Turul Spaniei, dupa un sprint redus cu sapte oameni Ciclistul danez Magnus Cort (Education Nippo) s-a impus in etapa a XIX-a din „La Vuelta", reusind astfel a treia victorie de la aceasta editie. Danezul i-a devansat pe lui Rui Oliveira (UAE) si Quinn Simmons (Trek Segafredo), dupa un sprint la care au participat sapte rutieri, ultimii mohicani ai unei evadari numeroase, dupa ce plutonul s-a rupt inca din start. Diferenta a fost maximm un minut si jumatate, dar a scazut constant pe partea medie a traseului, astfel ca plutonul n-a reusit sa-i… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

