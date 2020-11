Mafia PET-urilor - o afacere tentantă dacă ești obișnuit cu tenebrele corupției Se asigura ca marile companii care produc bunuri de larg consum recicleaza o mare parte din ambalajele acelor bunuri (o obligatie legala a producatorilor de astfel de deseuri, de altfel). Cum fac „oteristii" asta? Pun producatorii de deseuri in contact cu reciclatorii: primii produc viitorul gunoi, cei din urma ar trebui sa colecteze si recicleze deseurile iar intermediarii sa unga relatia. Uneori, insa, colectarea este fictiva. Pe scara larga, sute de mii de tone, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

