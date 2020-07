Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se intorc in țara nu vor mai fi obligați sa intre in carantina sau izolare la domiciliu, urmare a deciziei CCR, lucru confirmat și de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, senatorul PNL Viorel Badea.„Practic, intenția Comiteului Național pentru…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie,Alexandru Rafila a comentat, joi, la Antena 3, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania a intrat in zona galbena și ocupa locul 4, depașita doar de Suedia (locul 1), Portugalia (locul…

- Vești bune pentru romanii care așteapta sa plece in strainatate in concedii. Pentru toți cei care revin din aceste doua țari obligația de a sta in carantina se va ridica. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti seara despre posibilitatea ca romanii ce au fost la mare in Bulgaria sau…

- Romanii intrați in carantina spun povești crunte: abandonati in hoteluri, unde nimeni nu le-a verificat starea de sanatate, unii au facut testul COVID pe banii lor, fara sa scape de izolare. Costel Popa nu intelege nici acum de ce a stat in carantina daca nimeni nu i-a verificat starea de sanatate,…

- Ministerul turc al Sanatatii a pregatit directivele referitoare la criteriile de intrare in tara, tratare si externare a pacientilor si insotitorilor lor neinfectati cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, a relatat agentia publica turca de stiri Anadolu. Intre cele 31 de state se numara Marea Britanie,…

- Cetatenii romani care traiesc in Marea Britanie pot aplica pana in iunie 2021 pentru procedura de obținere a statutului de rezident, care le permita ramanerea in tara dupa ieșirea acesteia din Uniunea Europeana.