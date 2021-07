Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit unui comunicat emis presei, MAE iși exprima solidaritatea cu Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și ceilalți parteneri in contextul ingrijorarilor exprimate public cu privire la derularea operațiunilor cibernetice maligne asupra Microsoft Exchange…

- MAE se alatura demersurilor de condamnare a operatiunilor cibernetice Foto: mae.ro Ministerul Afacerilor Externe se alatura demersurilor internationale de condamnare a operatiunilor cibernetice maligne asupra Microsoft Exchange Server si a campaniei cibernetice a gruparii APT40. …

- Pina la ora 12:00, peste hotarele țarii s-au prezentat la vot peste 70.000 de alegatori. Potrivit ministerului de Externe, sint inregistrate disponibilitați medii sau reduse la unele secții de votare din strainatate in urmatoarele state: Italia, Franța, Irlanda, Germania, Romania, Regatul Unit al Marii…

- Cetațenii Republicii Moldova, care se afla peste hotare, continua sa se inregistreze pentru a vota in afara țarii la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, anunța știri.md Astfel, pana in prezent, aproximativ 90.799 de moldoveni s-au inregistrat pe site-ul CEC – inregistrare.cec.md.…

- Autoritațile elene au revizuit condițiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 19 aprilie 2021 și se aplica pana la data de 26 aprilie 2021, pentru toate categoriile de deplasari, inclusiv cele in scop turistic, anunța MAE. Grecia…

- Astfel, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Acordului Schengen, cat si cetatenii din Emiratele Arabe Unite, Israel, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Serbia, Statele Unite ale Americii sau persoanele care au rezidenta permanenta in aceste state pot…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 19 aprilie 2021 si se aplica pana la data de 26 aprilie 2021, pentru toate categoriile de deplasari, inclusiv…

- Astfel, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Acordului Schengen, cat si cetatenii din Emiratele Arabe Unite, Israel, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Serbia, Statele Unite ale Americii sau persoanele care au rezidenta permanenta in aceste state pot…