- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)…

- Peste 3.400 de alegatori romani din afara tarii s-au inscris pana in prezent pe portalul www.votstrainatate.ro, pentru alegerile parlamentare din acest an. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, la sfarsitul lunii august figureaza ca inscrisi 3.449 de alegatori romani din strainatate…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova recomanda alegatorilor romani din Republica Moldova inscrierea ca alegator prin corespondenta la alegerile planificate in aceasta toamna pentru Camera Deputatilor si Senatul Parlamentului Romaniei. Recomandarea vine in contextul incertitudinilor legate de durata…

- De la 1 aprilie si pana in prezent, doar 2.000 de romani din diaspora s-au inscris pe portalul online pentru votul la alegerile parlamentare. Aproape 1.400 dintre acestia au optat pentru votul prin...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana joi, 2.000 de cetateni romani cu drept de vot din afara tarii s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, dintre acestia 1.393 optand pentru votul prin corespondenta, iar 607 pentru votul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana marti, 1.277 de cetateni romani cu drept de vot din afara tarii s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, dintre acestia 859 optand pentru votul prin corespondenta, iar 418 pentru votul…