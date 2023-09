Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o atenționare de calatorie pentru Irlanda, țara care va fi afectata miercuri de furtuna Agnes. Astfel, MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul de Meteorologie local a emis o prognoza de intensificare a vantului și de furtuna pentru ziua de miercuri, 27 septembrie, in intervalul orar 07.00 – 24.00, pentru majoritatea comitatelor irlandeze. Vantul va sufla in rafale, cu viteze de pana la 130 km/h, iar in zonele de coasta va genera valuri inalte, care pot conduce la inundații, fiind…