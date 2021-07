Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorata la 393,089 milioane de lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizarii platilor aferente perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021, a anuntat, miercuri, Ministerul…

- Economie Crescatorilor de bovine li se acorda un ajutor de stat, in contextul pandemiei/ 9 august 2021 este termenul limita de depunere a cererilor iulie 20, 2021 12:42 9 august 2021 este ultima zi de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor…

- Prețul branzeturilor facute din lapte de oaie s-ar putea tripla in urmatorii cinci ani, este de parere secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, George Cațean. Prezent in emisiunea ”Agricultura la Raport” de la AGRO TV, acesta a vorbit despre cum ar trebui sa arate sectorul…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro), potrivit unei Hotarari aprobate miercuri de Executiv pentru sustinerea productiei…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro), potrivit unei Hotarari aprobate miercuri de Executiv pentru sustinerea productiei…

- O noua forma de sprijin acordata producatorilor din sectorul vitivinicol, ce vizeaza masura de recoltare inainte de coacere, va fi pusa in aplicare de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis miercuri AGERPRES, in urma intrarii in vigoare…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca au fost publicate Ghidurile Solicitantului, in varianta consultativa, pentru submasurile 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.2 Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zonele rurale, 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea…

- Economie A inceput Recensamantul General Agricol – Runda 2020 mai 11, 2021 09:01 De luni, 10 mai 2021, a demarat Recensamantul General Agricol – Runda 2020, care se va desfașura pana la data de 31 iulie 2021. Datele vor fi inregistrate in format electronic de catre recenzorii atribuiți fiecarei…