Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea este, fara doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Recent, superba bruneta a implinit varsta de 36 de ani, insa cu puțin timp inainte de aniversare, a publicat in mediul online mai multe fotografii și și-a deschis sufletul in fața admiratorilor sai. Romanca a fost…

- Ca rockstar și vedeta de televiziune, Tudor Chirila este astazi in topul celor mai bine platite vedete de la noi. In varsta de 49 de ani, artistul incearca sa le acorde micuților sai o educație financiara potrivita pentru viitor și rememoreaza perioada din școala in care nu prea a avut bani mulți, dar…