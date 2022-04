Mădălina Ghenea a răbufnit! A dezvăluit ce pensie alimentară primește de la multimilionarul Matei Stratan Madalina Ghenea este faimoasa, pe culmile succesului la Hollywood (dupa ”House of Gucci”) iar celebri actori și bogați oameni au curtat-o. Insa a ales sa devina mama cu Matei Stratan. La scurt timp dupa venirea pe lume fiica sa, nepoata multimilionarului roman Dan Stratan, Madalina și Matei s-au desparțit, Charlotte ramanand in grija mamei sale, cea care primește și o pensie alimentara de la parintele copilului. Pensie in jurul careia s-au creat o gramada de speculații avand in vedere ca familia tatalui copilului sau este una dintre cele mai bogate din Romania. Fostul socru al Madalinei Ghenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

