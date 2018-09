Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Skopje a stabilit luni ca referendumul privind schimbarea numelui Republicii Macedonia se va desfașura pe data de 30 septembrie, fiind de așteptat ca un rezultat favorabil la plebiscit ar putea permite aderarea tarii la UE și NATO, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, potrivit…

- Parlamentul macedonean a ratificat miercuri acordul incheiat duminica cu Grecia in vederea schimbarii numelui tarii in ”Republica Macedonia de Nord”, prima etapa a unui proces incert, inainte de punerea lui in aplicare, relateaza AFP conform News.ro . Acordul, menit sa puna capat unui litigiu vechi…

- Parlamentul de la Skopje a ratificat oficial, miercuri, acordul cu Atena privind redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM) drept 'Republica Macedonia de Nord', ceea ce deschide calea catre admiterea acesteia in NATO si catre lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana,…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave, deschizand astfel drumul catre aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO, dar cu toate acestea, acordul semnat duminica a fost intampinat cu proteste in ambele tari. In capitala Macedoniei, Skopje,…

