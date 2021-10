Stiri pe aceeasi tema

- Marius Sumudica a debutat cu o victorie pe banca echipei ​Yeni Malatyaspor, scor 2-0, pe terenul formației Adana Demirspor. Meciul a contat pentru etapa a noua a campionatului Turciei.Golurile au fost marcate de Tetteh '36 si Deli '55 (autogol).Sumudica a devenit saptamâna…

- Marius Șumudica (50 de ani) a vorbit despre modul in care va aborda primul meci oficial pe banca lui Yeni Malatyaspor, cel de sambata, de pe terenul lui Adana Demirspor. Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor se joaca sambata, 16 octombrie, de la ora 19:00. Marius Șumudica a preluat o formație in criza,…

- Noua echipa condusa de antrenorul roman Marius Șumudica, a suferit primul eșec pe banca lui Yeni Malatyaspor, fiind invinsa de fosta sa echipa Gaziantep, cu 1-0, intr-un meci amical, informeaza Mediafax. Yeni Malatyaspor a fost invinsa pe teren propriu prin golul marcat in minutul 78, de Muhammed…

- Antrenorul român a semnat un contract valabil pâna la finalul sezonului cu gruparea turca Yeni Malatyaspor, care a anunțat oficial instalarea antrenorului român. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul român Marius Șumudica pentru un contract valabil…

- Edi Iordanescu, tehnicianul celor de la FCSB, se declara surprins pozitiv de abodarea pe care Mirel Radoi a avut-o in victoria din Islanda, 2-0, atunci cand selecționerul a titularizat cateva nume-surpriza. Astazi, de la ora 21:45, „tricolorii” infrunta Liechtenstein, intr-un meci contand pentru preliminariile…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, detinatoarea titlului la US Open, s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului de la Flushing Meadows, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-1 de cehoaica Marie Bouzkova (87 WTA). Osaka (23 ani) a obtinut victoria dupa o ora si 23 de minute in…

- CFR Cluj a ratat la limita victorie in prima manșa a turului III din preliminariile Ligii Campionilor, remizand cu Young Boys, 1-1. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 4, prin Cristi Manea, dar a ratat dramatic victoria, fiind egalata in minutul 90+3, de Sierro. Elevii lui Marius Șumudica…

- Denis Alibec s-a intors in Liga 1 dupa un ocol turcesc de mai puțin de un an. Atacantul de 30 de ani a devenit jucatorul lui CFR Cluj unde va lucra cu antrenorul cel mai apropiat lui, Marius Șumudica. Alibesc ar fi sperat ca și prietenul Contantin Budescu sa poata fi transferat de echipa din […] The…