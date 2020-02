Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Catalina Axente a obtinut, vineri, medalia de bronz la categoria 72 kg, la Campionatele Europene de lupte de la Roma, anunța news.ro.Axente a invins-o in meciul pentru bronz pe italianca Enrica Rinaldo. Medalie de bronza obtinut si sportiva din Ucraina Alina Berejna Stadnik Mahinia,…

- Doua sportive romane, Kriszta Tunde Incze (cat. 65 kg) si Catalina Axente (cat. 72 kg), vor sustine, vineri, meciuri pentru medaliile de bronz, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Kriszta Incze a invins-o, joi, in preliminarii pe belarusa Evghenia Andreicikova, in sferturi a trecut de unguroaica…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu a cucerit medalia de aur la categoria 130 kg, la lupte greco-romane, marti seara, la Campionatele Europene de la Roma . Acesta l-a invins in finala pe georgianul Levan Arabuli, cu scorul de 6-1. Alin a reusit astfel cea mai mare performanta a carierei. Romanul a…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu il va infrunta pe georgianul Levan Arabuli in finala cat. 130 kg, la greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Alexuc, medaliat cu bronz la Europenele de anul trecut de la Bucuresti, si-a asigurat medalia dupa ce l-a invins, luni, in semifinale…

- Delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a doua, trei medalii la Campionatele Europene de Lupte, programate in perioada 10-16 februarie la Roma (Italia), a declarat presedintele Federatiei Romane...

- Sportiva Universitații Craiova, Alexandra Anghel, s-a clasat vineri, pe locul al treilea al cat. 68 kg, la editia a 48-a a turneului de lupte libere „Yasar Dogu”. Turneul s-a desfașurat in Turcia, la Istanbul, informeaza Federatia Romana de Lupte . Victoria a revenit cehoaicei Adela Hanzlickova, care…