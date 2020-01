Lupte: Alin Alexuc, aproape de podium la turneul Thor Masters

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Alina Vuc a fost invinsa in finala cat. 50 kg de americanca Sarah Hildebrandt, vineri, in cadrul turneului de lupte Ranking Series ''Matteo Pellicone", de la Roma. Vuc a invins-o pe campioana europeana Oksana Livaci (Ucraina) in optimi, in sferturi a trecut de Ksenia Stankevici…

- Fotbalistul Alexandru Pascanu a declarat, pentru frf.ro, ca a declarat ca este increzator in sansele selectionatei de tineret de a se califica la Euro-2021. El considera si ca Mirel Radoi poate califica nationala mare la Campionatul European din 2020, potrivit news.ro“Grupa este foarte echilibrata,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a suferit o noua rușine, la Mondialul de handbal feminin din Japonia. Dupa 10-10 la pauza, in condițiile in care jucatoarele lui Tomas Ryde au fost conduse in timpul reprizei la o diferenta de patru goluri, a urmat dezastrul. In minutul 39, Romania conducea…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei este la egalitate cu Rusia, scor 10-10, la pauza, la CM din Japonia.Jucatoarele lui Tomas Ryde au fost conduse in timpul reprizei la o diferenta de patru goluri. Citește și: Decizia majora ICCJ! Iese Dragnea din inchisoare? Duminica se…

- JUNIORI… Grupa 2011 a Liceului cu Program Sportiv Vaslui a terminat pe ultimul loc la turneul zonal al Interligii de Iarna – Trofeul “Gheoghe Ene”, competitie de fotbal pe teren redus. Echipa vasluiana a obtinut o singura victorie, 5-3 cu Juniorul Dorohoi. S-a incheiat faza regionala a Interligii Nationale…

- Tragerea la sorți pentru Euro 2020, care se va desfașura maine dupa-amiaza, la Romexpo, in Capitala, aduce la București 20 de selecționeri și numeroși președinți de federații, intre care se regasesc Luis Enrique, Low, Deschamps, Mancini și Giggs.Niciodata Romania nu s-a intalnit cu o asemenea densitate…

- Echipele romanesti de handbal feminin CSM Corona Brasov si CS Magura Cisnadie si-au aflat, joi, adversarele din grupele Cupei EHF, in urma tragerii la sorti efectuate la Viena. Corona va evolua in Grupa C, alaturi de formatia poloneza MKS Perla Lublin, care a venit din grupa in care s-a aflat CSM Bucuresti…

- Astazi se joaca 8 partide din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Toate meciurile incep la ora 21:45 și vor putea fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro. In aceasta seara doar in Grupa D se joaca pentru calificare. Danemarca e lider, cu 15 puncte, și intalnește in deplasare Irlanda, ocupanta…