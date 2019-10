Stiri pe aceeasi tema

- La Iasi, se desfasoara, astazi, cel mai mare targ internațional de universitați din Europa de Sud Est. Peste 40 de institutii din 10 țari, printre care și Romania, isi prezinta, astazi, oferta la RIUF, eveniment care se desfasoara la Palas. Vizitatorii pot afla de la echipele universitaților prezente…

- Brasovul va gazdui in acest weekend cea de-a VII-a editie a festivalului „Ziua multiculturalitatii”, in cadrul caruia reprezentanți din 24 de țari, din intreaga lume vor oferi publicului brașovean muzica, dansuri și cantece tradiționale, obiceiuri culturale, pictura tradiționala și multe alte surprize.…

- Numarul sosirilor vizitatorilor straini la punctele de frontiera ale Romaniei a crescut in august 2019 cu 15,3%, iar plecarile vizitatorilor romani in strainatate au urcat cu 25,9%, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Ieri, 28 august 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii din Baia de Arieș in timp ce acționau impreuna cu polițiștii din Lupșa, pe DN 75, au oprit, pentru control, un tractor care transporta, cu o remorca, material lemnos și era condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Lupșa. In urma verificarilor…

- O adevarata bijuterie naturala, Creta este cea mai mare insula a Greciei, cu o suprafața de peste 8000 de kilometri patrați. Cea mai sudica bucata de pamant elen este scaldata de apele Marii Mediterane și din punct de vedere administrativ-teritorial cuprinde patru prefecturi: Heraklion, Chania, Lasithi…

- Un candidat care s-a prezentat miercuri pentru susținerea examenului de Bacalaureat 2019 in sesiunea de toamna, la Alba Iulia, a fost eliminat din examen. Este singurul caz de acest fel la proba de miercuri, inregistrat in județul Alba. Potrivit datelor transmise de inspector școlar general IȘJ Alba,…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat surprins in flagrant, in timp ce incerca sa mituiasca o funcționara a Casei Județene de Pensii Alba pentru a obține bilete de tratament Astazi, 13 august 2019, ofițerii S.J.A. Alba, in colaborare cu ofițeri ai…

- Ieri, 7 august 2019, in jurul orei 20.40, polițiștii din Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe DN 1, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Aghireșu, județul Cluj. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu poseda…