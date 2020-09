Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 14 septembrie, pe frecvențele Virgin Radio Romania revine concursul care a aprins atatea pasiuni și a adus mulți bani celor mai isteți ascultatori de radio: CSAUD! Tot de luni, pe virginradio.ro vom aduna raspunsurile greșite primite in direct, astfel incat sa te ajutam sa ne dai tu raspunsul…

- Acum tu controlezi muzica Virgin Radio Romania și direct de pe virginradio.ro. Fie ca alegi sa controlezi ce se aude direct din site, fie ca o faci din aplicația Virgin Radio Romania, este la fel de simplu. Pentru mai mult detalii intra pe virginradio.ro/playdj Poți sugera piese, poți vota pe cele pe…

- Dua Lipa a lansat zilele trecute o piesa #fresh, de vara, care se numește „Levitating”, iar noi o facem piesa saptamanii pentru ca e fix ce ai nevoie pentru ca cele 5 zile pana in weekend sa fie așa cum trebuie. Pe piesa apar Madonna și Missy Elliot, iar noi credem ca e neces sa ii... View Article

- Super premiera azi, in direct la Virgin Radio Romania și video live pe canalul de YouTube Pepsi Romania. Lino Golden a lansat astazi „Gașca Mea” live la Pepsi Retro Studio. Vezi cum suna aici versiunea cool lansata azi de Lino Golden: „Gașca Mea” a fost lansata in anul 2004 și a fost inclusa pe albumul…

- Katty Perry este la prima prezența la Tomorrowland și in același timp acesta ar putea sa fie ultimul event inainte sa nasca. Cum este experiența asta pentru ea ne-a spus in conferința de presa susținuta inaintea Tomorrowland 2020. Iar daca vrei sa (re)traiești experiența Tomorrowland, in exclusivitate…

- Virgin Radio Romania, partenerul oficial Tomorrowland in Romania, iți aduce și in acest an atmosfera celebrului festival direct in eter și online! Iar daca vrei biletul tau sa vezi Tomorrowland – Around the World asculta Virgin Radio Romania și fii pe faza cand dam semnalul de concurs! Tomorrowland…

- Smiley a deschis seria emisiunilor Pepsi Retro Studio cu un super vibe pentru o vara cool. Pe 2 IULIE, de la 17:00, Smiley a dat tonul și a lansat un remake cu mega vibe-uri retro, pe care sigur vrei sa-l asculți in premiera! Urmarește-l pe YouTube Pepsi Romania & pagina Virgin Radio Romania sau direct...…

- In fiecare zi la Virgin Radio Romania, Andrei Niculae incearca sa gaseasca joburi romanilor care și le-au pierdut o data cu pandemia. Astfel, povestea lui Razvan din București i-a impresionat pe ascultatori de la primele cuvinte scrise de acesta pe whatsapp-ul radioului. Razvan crește singur un puști…