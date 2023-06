Lungmetrajul Linda veut du poulet!, recompensat la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy Comedia franceza de animatie "Linda veut du poulet!", care spune povestea unei mame care doreste sa pregateasca un pui cu ardei pentru fiica ei in ziua unei greve generale, a primit sambata cel mai important premiu la Festivalul International de Film de Animatie de la Annecy, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Festivalul de la Annecy, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate animatiei la nivel mondial, i-a acordat acestei pelicule premiul Cristal pentru cel mai bun lungmetraj. CITESTE SI BTA: Targul national de folclor Rozhen va avea loc la jumatatea lunii iulie 12:40 0 Premiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

