Stiri pe aceeasi tema

- Dupa capturarea orasului Popansa din Lugansk, bombardamentul rusesc asupra Donbasului din estul Ucrainei nu da semne de incetare, dar lupte au loc si in alte zone ale tarii, transmite BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, pregatește o mutare in premiera, in 2022, pentru zona Olteniei, prin care și-a propus sa concureze cu primarul Clujului, Emil Boc.Fostul ministru al Muncii, in prezent edil al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, urmeaza sa... Citește AICI ce mutare pregatește Olguța…

- Meteorologii au anunțat ca in partea a doua a lunii mai va fi cald, iar temperaturile vor trece peste mediile normale ale perioadei. Pana atunci, valorile termice vor fi mai coborate și este posibil sa ploua in toata țara, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind reglementarea activitații prestatorului casnic. Legea prevede ca persoanele care desfașoara activitați casnice ocazionale sa fie remunerate exclusiv in tichete, care in prezent au o valoare de 15 lei. Fii…

- Auditorii Curtii de Conturi au constatat ca, timp de doi ani si jumatate, salariatii de la Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiesti au primit plati salariale necuvenite dupa ce Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost gresit aplicata in cadrul institutiei. Suma…

- Luni la ora 00:00 incepe perioada in care te poți auto-recenza pentru Recensamantul populației și locuințelor 2021. Auto-recenzarea dureaza doua luni (pana in 15 mai), iar cei care se auto-recenzeaza au dreptul legal la o zi libera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mutare de proporții in Ministerul Afacerilor Interne (MAI)! Una dintre problemele care persista de ani buni in Ministerul de Interne este aceea a persoanelor imputernicite in funcții de conducere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson si presedintele francez Emmanuel Macron au convenit, in timpul unei convorbiri telefonice de duminica seara, ca saptamana viitoare va fi "esentiala pentru diplomatie", in contextul in care Occidentul incearca sa evite razboiul dintre Rusia si Ucraina, potrivit…