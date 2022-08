Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Aeroportului Iasi a anuntat un nou record de trafic: 180 de mii de pasageri in luna iulie. Precedentul record dateaza din iunie, cand numarul celor imbarcati si al celor sositi pe aerogara ieseana a fost de 173 de mii de calatori. "Am avut un nou record de 180.000 de pasageri pe luna iulie,…

- Turistii germani sunt sfatuiti sa renunte valizele negre si sa calatoreasca cu geamantane mai colorate, care sa sara in ochi, pentru a le facilita localizarea in aeroporturile care se confrunta cu haosul provocat de manipularea lenta a bagajelor, relateaza The Guardian.

- In Regatul Unit, recordul termic a fost depasit inca de la pranz, cand mercurul din termometru a aratat 39,1 grade Celsius in localitatea Charlwood. Acela a fost doar inceputul. Rand pe rand, mai multe regiuni au inceput sa raporteze temperaturi din ce in ce mai mari. Pragul de 40 de grade a fost depasit…

- Astazi incepe organizarea de santier la Aeroport, in proiectul de construire a terminalului de pasageri T4. Amintim ca licitatia a fost castigata de asocierea condusa de Strabag. Acelasi constructor se va ocupa de dezafectarea sediului Aviatiei Utilitare, cladire nefolosita de peste 10 ani aflata in…

- La licitatia organizata de Aeroportul Iasi pentru achizitionarea serviciilor de supervizare si dirigentie de santier pentru proiectul de extindere a infrastructurii aeroportuare au fost inscrise nu mai putin de zece oferte. Valoarea estimata a acestor servicii este de 4,5 milioane de lei – finantare…

- Dupa o stagnare de circa doua saptamani a pretului pentru motorina vanduta la pompele statiilor de carburanti din Iasi, ultimele zile au consemnat o crestere constanta a preturilor. Cel mai mare pret s-a consemnat la statiile OMV, unde litrul de motorina a ajuns la 9.04 lei. Cel mai ieftin ramane la…

- Conform datelor de trafic furnizate de Asociația Aeroporturilor din Romania (AAR), Aeroportul Internațional Iași iși consolideaza poziția a doua in topul aeroporturilor regionale, incheind luna aprilie cu un numar total de 139,187 de pasageri imbarcați și debarcați. Avansul este de 480% fața de aceeași…

- Angajatii Aeroportului care vin cu masinile pot sa le lase langa fostul sediu al Aviatiei Utilitare. In parcare sunt si cateva zeci de masini inmatriculate in Ucraina, unele aduse acolo de peste o luna Traficul consistent de pasageri inregistrat la Aeroportul Iasi in ultimele doua luni a scos la iveala…