Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a fost prezenta astazi pe platoul La Alei din comuna Rastolița, acolo unde, in acest weekend, are loc Festivalul Vaii Mureșului. Luminița Odobescu s-a nascut la Reghin și a primit cea mai inalta distincție a județului Mureș, Fibula de la Suseni, in 2018.…

- Weekendul acesta aduce o noua ediție a Festivalului Vaii Mureșului, Rastolița, La Alei, eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Valea Mureșului cu sprijinul Consiliului Județean și Prefecturii Mureș. Programul artistic al ediției din acest an a Festivalului Vaii Mureșului va debuta…

- Premierul Marcel Ciolacu se afla in Germania, unde s-a intalnit și cu cancelarul Olaf Scholz. Ciolacu a fost intampinat de omologul sau german. Cei doi și-au strans mana și au intrat la discuții. De asemenea, șeful Executivului va avea o intrevedere cu Katrin Goring-Eckardt, vicepreședintele Parlamentului…

- Hidrocentrala de la Rastolița, obiectiv strategic de interes național prin proiectul de lege adoptat astazi de Camera Deputaților, a anunțat miercuri, 28 iunie, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. Redam, in randurile de mai jos, textul scris pe aceasta tema de catre deputatul PSD Mureș pe pagina…

- In atenția participanților la trafic! Cu ocazia Zilelor Targumureșene ediția a XXVI-a se restricționeaza traficul rutier, astfel: Strada Bolyai – de la Piața Trandafirilor pana la strada Koteles Samuel, in perioada 22 iunie 2023, ora 17.00 pana in data de 26 iunie 2023, ora 06.00; Piața Trandafirilor,…

- Baimarenii și turiștii, invitați la comuniune prin arta și cultura Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare 4-5 iunie 2023 Primarul Catalin Cherecheș și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, alaturi de intreaga comunitate, are placerea de a va invita sa participați la Zilele Culturale ale Municipiului…

- Invitam femeile sa participe la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 18-19 mai 2023, in localitatile Iclanzel si Rastolita, din judetul Mures. Programul caravanei in perioada 18-19 mai 2023este urmatorul: Iclanzel…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, astazi, un mesaj cu ocazia Zilei naționale de cinstire a martirilor din temnițele comuniste, in care apreciaza ca ranile provocate de comunism nu vor putea fi vindecate niciodata pe deplin. El considera ca autoritațile și cetațenii au datoria de a cultiva respectul…