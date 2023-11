Luminița Odobescu: 86 de cetățeni români și familiile lor au fost evacuați dumincă din Gaza Inca 86 de cetațeni romani și familiile lor din au tranzitat punctul de frontier Rafah, fiind evacuați din Fașia Gaza spre Egipt, a anunțat duminica ministra de Externe Luminița Odobescu, intr-un mesaj pe Twitter/X. ”Aceștia se afla in siguranța pe teritoriul egiptean, indreptandu-se spre Cairo pentru a fi transportați in Romania”, a mai afirmat Odobescu. […] The post Luminița Odobescu: 86 de cetațeni romani și familiile lor au fost evacuați duminca din Gaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

