Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Este doliu in lumea televiziunii romane! Unul dintre cei mai indragiți și longevivi jurnaliști din Romania s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Pe langa pasiunea pentru sport, in ultimii ani, Dan Teodorescu s-a implicat și in diverse proiecte culturale.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un indragit artist iubit de o țara intreaga s-a stins din viața și a lasat in urma o familie indurerata. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de familie pe rețelele de socializare.

- Doliu in lumea artei din Romania! Vladimir Cioroiu, artist plastic, care de-a lungul carierei sale s-a facut remarcat prin sculpturile in sticla, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici din Romania.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- Doliu in lumea sportului internațional! Un fost campion olimpic s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Americanul a adus mari performanțe la atletism. Fostul sportiv avea doar 76 de ani cand a parasit lumea.

- Lumea sportului e in doliu! Un fost campion mondial al Romaniei s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. Era tatal unui fost fotbalist de la Rapid și Craiova. Vestea trista a trecerii in neființa a fost confirmata chiar de fiul acestuia.