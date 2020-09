Hegel a observat, in fiinta istorica a omenirii, un joc teza-antiteza care este urmat de convergentele unei sinteze. Dupa Hegel, a aparut posibilitatea ca acest joc sa fie continuat prin vointa umana constructivista: sa producem noi, initiatii profunzimilor hegeliene, atat teza, cat si antiteza ei si sa controlam convergentele. Explicand aceste profunzimi, la Paris, in perioada anilor ’30 ai secolului trecut, Alexandre Kojeve a fost cel mai influent universitar din Franta, iar mai apoi discipolii sai au dominat curentele de idei postbelice. In anii ’60, Zbigniew Brzezinski vorbea, in cercuri inchise,…