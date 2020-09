Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Turcia au convenit joi sa discute pentru a evita ciocnirile accidentale in estul Mediteranei, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul eforturilor de a detensiona agravarea disputei care are ca obiect resursele de energie din regiune, transmite Reuters.

- Tensiunile din estul Mediteranei au ajuns la cel mai grav punct din ultimii ani, dupa ce Turcia a trimis un vas de cercetare, escortat de nave de razboi, pentru a explora zacaminte de petrol și gaze naturale, in ape revendicate de Grecia.

- Turcia a acuzat luni Grecia de acte de „piraterie” prin faptul ca incearca sa „inarmeze” o insula demilitarizata situata in apropierea litoralului turc, al carei statut se afla in centrul tensiunilor actuale din estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Parlamentul grec a ratificat joi seara un acord bilateral privind delimitarea zonelor maritime de exploatare a hidrocarburilor in estul Mediteranei intre Grecia si Egipt, care provoaca nemultumirea tarii vecine Turcia, relateaza AFP. Acest acord este considerat ca o riposta la acordul…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- O nava militara din Turcia a intrat in coliziune cu o fregata a Greciei, in estul Marii Mediterane, in contextul tensiunilor izbucnite din cauza activitatilor turce de explorare in zone disputate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.Incidentul, care s-a produs miercuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura…

- Marina turca a emis o notificare anuntand ca nava Oruc Reis va efectua sondaje seismice in estul Mediteranei in urmatoarele doua saptamani, o masura susceptibila sa alimenteze suplimentar tensiunile cu Grecia, transmite luni Reuters.Turcia si Grecia, aliate in cadrul NATO, isi disputa resurse…