Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Rusia va incepe retragerea efectivelor militare suplimentare mobilizate in ultimele saptamani in regiunea Crimeea, anexata in 2014, si in apropierea frontierelor Ucrainei, Ministerul Apararii de la Moscova anuntand ca exercitiile militare s-au incheiat.

- Vladimir Putin le-a promis miercuri rivalilor sai occidentali un raspuns „dur” în caz de provocari, într-un discurs amplu pe care Opoziția a vrut sa îl perturbe organizând demonstrații pentru eliberarea lui Alexei Navalnîi, potrivit AFP.Discursul și…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Papa Francisc si-a exprimat duminica ingrijorarea in legatura cu "intensificarea activitatilor militare" in Ucraina, relateaza AFP. Rusia este acuzata ca a trimis zeci de mii de soldati in apropiere de frontiera sa cu Ucraina si in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, iar confruntarile,…

- Rusia genereaza o amenintare ''concreta si imediata'' pentru securitatea Europei, a atentionat sambata ministrul german al apararii, care a subliniat ca Moscova se defineste tot mai mult drept un ''contrapunct iliberal, antidemocratic fata de Occident'', relateaza dpa. ''Armele si conflictul Rusiei…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Saptamâna trecuta s-a discutat mult despre discursul rostit de Maia Sandu cu ocazia celor 29 de ani de la izbucnirea razboiului moldo-rus de pe Nistru. Președinta Republicii Moldova i-a nedumerit pe veteranii de razboi cu iscusința retorica de a nu spune lucrurilor pe nume, de a comenta…