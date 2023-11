Stiri pe aceeasi tema

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Rusia si China si-au exprimat miercuri dreptul de veto in cazul unui proiect de rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, elaborat de SUA, privind razboiul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas din Fasia Gaza, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Proiectul de rezolutie urmarea sa abordeze…

- Israelul i-a refuzat viza sefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, dupa ce secretarul general Antonio Guterres a condamnat in Consiliul de Securitate al ONU „incalcarile clare” ale dreptului umanitar care au loc in Fașia Gaza, transmite The Guardian.Anunțul a fost facut miercuri, 25 octombrie,…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Ministerul palestinian de Externe a cerut comunitatii internationale si in special Consiliului de Securitate al ONU sa actioneze pentru a condamna bombardamentele israeliene asupra Fasiei Gaza si locuitorilor acesteia si a pune capat ''carnagiului si impunitatii'', potrivit unui comunicat de presa difuzat…

- Adunarea Generala a ONU, la New York - Potrivit unui proiect de declarație, ce va fi adoptat, statele membre se vor angaja sa acționeze de urgența pentru a transpune in realitate planul de acțiune pentru oameni, planete, prosperitate și parteneriat pentru a nu lasa pe nimeni in urma, scrie Rador.Președintele…

- Rusia a blocat, miercuri, in semn de sustinere pentru Bamako, o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care ar fi prelungit mandatul expertilor care au emis concluzii condamnabile pentru junta din Mali si pentru "partenerii sai de securitate straini", potrivit AFP, informeaza News.ro.Textul…