Lukașenko: Greșeala noastră a fost că nu am rezolvat 'problema ucraineană' în 2014-15 (video) Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi ca Rusia și Belarus ar fi trebuit sa „rezolve problema ucraineana” in 2014-2015, cand Kievul nu avea nici armata, nici pregatire pentru razboi, potrivit agenției de presa de stat belarusa, Belta. La o reuniune a șefilor de securitate și servicii speciale din statele membre CSI, Lukașenko a declarat ca este „absolut de acord” cu Vladimir Putin ca nu Rusia a inceput razboiul din Ucraina, dar ca acest razboi „a inceput cu mult inainte de 2014”. CITESTE SI Președinta Parlamentului European, despre Romania in Schengen: 'Nu mai exista… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

